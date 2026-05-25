Російські війська атакували медиків та цивільних на Херсонщині: четверо поранених

Російські окупанти протягом 25 травня атакували місто Херсон та населені пункти області за допомогою ствольної артилерії, мінометів та дронів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 травня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонської області за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало чотири людини.

Через артилерійські обстріли Білозерки, які тривали протягом дня, поранено трьох людей. Двоє з них – це медичні працівниці, які перебували на робочих місцях.

Ще одна людина дістала травм у Херсоні – чоловік перебував на розі двох вулиць, коли ворог спрямував на нього FPV-дрон.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, музей та будівля лікарні.

Нагадаємо, що під час чергового російського артилерійського обстрілу міста Херсон тяжкі поранення отримала відома місцева волонтерка Олена Тарасенко. Близько 10:00 24 травня ворожий снаряд поцілив поруч із автівкою, за кермом якої перебувала жінка.