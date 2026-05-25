Росіяни завдали авіаудару по Краматорську, є поранені та руйнування

Російські війська завдали удару по центру міста. Через обстріл пошкоджено житлову забудову.

На місці події рятувальники ліквідували осередки займання. Горіли автомобілі та квартири у багатоповерховому житловому будинку.

Крім того, в одній із квартир через деформацію дверей мешканці не могли самостійно вибратися назовні. Надзвичайники допомогли людям евакуюватися.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 25 травня атакували місто Херсон та населені пункти області за допомогою ствольної артилерії, мінометів та дронів.