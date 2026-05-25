25 травня 2026, 20:14

Масована атака на Дніпропетровщину: 24 поранених та десятки зруйнованих об'єктів

Фото: Дніпропетровська ОВА
На Дніпропетровщині ворог завдав понад 30 ударів по п'яти районах області, використовуючи артилерію, безпілотники та ракети

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

У Павлограді пошкоджені адмінбудівлі, автівки, багатоповерхівка. Поранень дістали 12 людей. Четверо з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані.

У Дніпрі побиті вікна у школі, коледжі та будинках. Пошкоджені автомобілі. Постраждали 4 людини.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні і приватні будинки, ринок, автівки. Поранені 5 людей – троє жінок та двоє чоловіків. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Слов'янській громаді на Синельниківщині постраждав 73-річний чоловік.

Бив противник й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Понівечені сонячні панелі та автівка. Поранень дістали 37-річний чоловік та 7-річний хлопчик.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 25 травня атакували місто Херсон та населені пункти області за допомогою ствольної артилерії, мінометів та дронів.

