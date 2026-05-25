Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця

У горах Марамуреш у Румунії рятувальники евакуювали знесиленого 30-річного громадянина України, який незаконно перетнув кордон

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За інформацією румунської Служби порятунку, виклик надійшов від друга сім’ї постраждалого. Він повідомив, що українець опинився в складних умовах у гірській місцевості, має проблеми зі здоров’ям і потребує термінової допомоги.

Пошукова операція тривала всю ніч, і лише вранці рятувальники змогли виявити чоловіка. Через складний та важкодоступний рельєф до операції залучили гелікоптер.

За попередніми даними, чоловік блукав горами понад тиждень і не вживав їжі щонайменше чотири дні. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали з гірської місцевості.

Наразі українець перебуває під наглядом лікарів.

