З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік

У Тернополі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті чоловіка, який загинув у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews.

За його словами, слідчі розглядають усі версії події та перевіряють повний ланцюг обставин – від моменту прибуття чоловіка до ТЦК, його перебування у приміщенні та до інциденту, що стався згодом.

"Розумію суспільний резонанс. У соцмережах уже поширюються неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті чоловіка. Саме тому, з дозволу слідчого, прокурора та відповідних органів, оприлюднюємо фрагмент відео інциденту", – зазгначив Зюбаненко.

На оприлюднених даних відеоспостереження видно, як чоловік заходить до приміщення у супроводі військовослужбовців, залишає особисті речі та прямує до вбиральні, після чого за кілька секунд лунає постріл.

Наразі слідство перевіряє низку версій, зокрема походження зброї. За попередньою інформацією, пістолет міг перебувати у наплічнику чоловіка.

"Слідство буде проводитись обʼєктивно та в повній мірі, адже потрібно зʼясувати всі причини та наслідки цієї події", – наголосив Зюбаненко.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази. У поліції закликають не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися висновків слідства.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.