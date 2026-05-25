З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
У Тернополі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті чоловіка, який загинув у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews.
За його словами, слідчі розглядають усі версії події та перевіряють повний ланцюг обставин – від моменту прибуття чоловіка до ТЦК, його перебування у приміщенні та до інциденту, що стався згодом.
"Розумію суспільний резонанс. У соцмережах уже поширюються неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті чоловіка. Саме тому, з дозволу слідчого, прокурора та відповідних органів, оприлюднюємо фрагмент відео інциденту", – зазгначив Зюбаненко.
На оприлюднених даних відеоспостереження видно, як чоловік заходить до приміщення у супроводі військовослужбовців, залишає особисті речі та прямує до вбиральні, після чого за кілька секунд лунає постріл.
Наразі слідство перевіряє низку версій, зокрема походження зброї. За попередньою інформацією, пістолет міг перебувати у наплічнику чоловіка.
"Слідство буде проводитись обʼєктивно та в повній мірі, адже потрібно зʼясувати всі причини та наслідки цієї події", – наголосив Зюбаненко.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази. У поліції закликають не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися висновків слідства.
Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.