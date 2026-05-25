Атака "шахедів" на Конотоп: частина міста залишилася без води
Російські окупанти 25 травня атакували Конотоп ударними безпілотниками типу "шахед". Обійшлося без людських жертв, проте внаслідок влучань серйозно постраждала цивільна інфраструктура
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.
"Сьогодні, після другої години ночі, москалі шахедами били по нашій цивільній інфраструктурі… Дякувати Богові без жертв і постраждалих. На Житломасиві поки що не буде води. Принаймні до вечора. Причина - москалі і їхні терористичні дії. Хлопці з Водоканалу вже працюють", - написав він
Нагадаємо, що російські окупанти 25 травня завдали удару по Краматорську. Внаслідок авіаудару постраждали щонайменше 10 мирних мешканців.
