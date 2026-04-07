Зранку 7 квітня військові РФ атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

На місці ударів виникли пожежі. Для ліквідації наслідків задіяні рятувальники ДСНС та всі відповідні служби.

Попередньо, є поранені. Інформація про постраждалих ще уточнюється.

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, що в Новгород-Сіверському удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт.

Раніше повідомлялося, що у Прилуках під час ворожої ранкової атаки пролунали три вибухи. Виниклп пожежа у будівлі Прилуцької міськради.