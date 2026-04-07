UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 08:17

Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 77 зі 110 безпілотників

Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 77 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 7 квітня 2026 року

Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »