Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 77 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.