Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 77 зі 110 безпілотників
У ніч на 7 квітня РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 77 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, з вечора російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені.