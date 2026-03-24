Вночі 24 березня знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах

Внаслідок обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишились без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 березня з 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Також до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

Громадян просять ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. РФ запустила 34 ракети та майже 400 безпілотників.