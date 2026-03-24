Наслідки нічної атаки росіян на Чернігівщину: пошкоджені будинки
Вночі 24 березня ворог атакував Чернігівську область безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
В одному з сіл Борзнянської громади Ніжинського району внаслідок атаки горіли приватний будинок та господарча споруда.
В Козелецькій громаді Чернігівського району пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців.
Поліцейські документують наслідки атаки росіян.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. РФ запустила 34 ракети та майже 400 безпілотників.
