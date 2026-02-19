Громадянство Румунії вийшло на 2-е місце у рейтингу паспортів

Прес-реліз

Фото: з відкритих джерел

Румунія посіла друге місце в міжнародному рейтингу Nomad Passport Index за підсумками початку 2026 року, піднявшись приблизно на два десятки рядків. Країна поділила позицію з Грецією та Ірландією, поступившись лише Мальті

Про це повідомляє видання "Хвиля", аналізуючи свіжий випуск індексу, передає RegioNews.

Nomad Passport Index відрізняється від традиційних списків, які оцінюють лише кількість безвізових напрямів. Автори індексу враховують комплекс факторів:

свободу переміщення та проживання,

міжнародну репутацію паспорта,

передбачуваність законодавства,

податкові параметри,

ставлення держави до подвійного громадянства.

Відповідно, йдеться не лише про туризм, а про якість громадянства як правового статусу.

Інтерес до румунського громадянства серед вихідців із країн колишнього СРСР, зокрема українців, зростає закономірно: вступ Румунії до Шенгену підвищив цінність паспорта, а спрощена процедура зробила його отримання доступним. За оцінками, за роки дії механізму мільйони осіб отримали другий паспорт.

З 16 січня 2026 року в Україні діє модель множинного громадянства. Раніше українці також отримували другий паспорт, але фактично могли користуватися ним лише за кордоном. Тепер ця тема перестала бути "забороненою", а румунська процедура цінується зокрема через можливість повноцінно зберегти рідне громадянство.

Серед заявників є й громадяни Молдови: за словами президента Майї Санду, близько 1,5 млн громадян країни також мають румунське громадянство. При цьому географія заявників значно ширша.

Загалом у 2018-2024 роках було зареєстровано близько 428 тисяч заяв на надання громадянства. За 2022-2024 роки керівником Національного органу з громадянства (ANC) винесено приблизно 134 тисячі рішень. Крім того, щомісяця подається близько 5 тисяч нових заяв – цифри без прив’язки до регіонів.

Що стосується ситуації українців у ЄС, які перебувають під тимчасовим захистом: режим продовжено до 4 березня 2027 року, проте він залишається тимчасовим за своєю суттю. У цьому контексті паспорт держави ЄС розглядається як найбільш стійкий формат легалізації, що не залежить від продовження спеціальних програм.

В цілому друге місце Румунії у Nomad Passport Index відображає зміну сприйняття країни та її громадянства на міжнародному рівні – як статусу з високою мобільністю та зрозумілими правилами.