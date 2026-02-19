Фото: СБУ

Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал контрабанди в Україну важких психотропів. У Полтаві затримали організатора та чотирьох його спільників

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 70 мільйонів гривень.

Фігуранти переправляли до України іноземні прекурсори для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – "α-PVP". Для контрабанди "сировини" зловмисники ховали її серед товарів широкого вжитку. Далі ділки доправляли "продукцію" до власної нарколабораторії, яку облаштували в орендованому будинку у Полтавському районі.

Готові психотропи фігуранти реалізовували по різних регіонах України через мережу дилерів, які доставляли їх замовникам "з рук в руки" або через "закладки".

Організатором угруповання є 36-річний мешканець Полтави. "До справи" він залучив своїх місцевих знайомих.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 11 кг готового до збуту "α-PVP", майже 6000 літрів прекурсорів, кокаїн та обладнання для виготовлення психотропів і авто для їх перевезення.

Крім цього, у затриманих виявили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи із доказами злочинів.

Фігурантам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.