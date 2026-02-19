15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2026, 13:40

На Полтавщині викрили нарколабораторію з обігом понад 70 мільйонів гривень на місяць

19 лютого 2026, 13:40
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал контрабанди в Україну важких психотропів. У Полтаві затримали організатора та чотирьох його спільників

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 70 мільйонів гривень.

Фігуранти переправляли до України іноземні прекурсори для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – "α-PVP". Для контрабанди "сировини" зловмисники ховали її серед товарів широкого вжитку. Далі ділки доправляли "продукцію" до власної нарколабораторії, яку облаштували в орендованому будинку у Полтавському районі.

Готові психотропи фігуранти реалізовували по різних регіонах України через мережу дилерів, які доставляли їх замовникам "з рук в руки" або через "закладки".

Організатором угруповання є 36-річний мешканець Полтави. "До справи" він залучив своїх місцевих знайомих.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 11 кг готового до збуту "α-PVP", майже 6000 літрів прекурсорів, кокаїн та обладнання для виготовлення психотропів і авто для їх перевезення.

Крім цього, у затриманих виявили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи із доказами злочинів.

Фігурантам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава правоохоронці зловмисники нарколабораторія наркотики психотроп обшуки
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »