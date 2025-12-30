Фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, впродовж червня-серпня 2019 року житель одного з сіл Миргородського району ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство стосовно трьох дівчат.

На момент скоєння злочину дітям було п’ять, шість та дев’ять років.

Встановлено, що потерпілі дівчата були родичками й проживали з батьками в будинку по сусідству зі зловмисником. Користуючись їхньою довірою, він заманював дітей до свого помешкання для вчинення насильства. Іноді ґвалтування відбувалося в їхньому будинку за відсутності батьків.

Про сексуальне насильство правоохоронців повідомили батьки дітей. Під час досудового розслідування були проведені судово-медична та психологічна експертизи.

Наразі фігурант перебуває під вартою, обвинувальний акт щодо нього направлений до суду. Чоловіку інкримінують вчинення сексуального насильства та зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 КК України).

