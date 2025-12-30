Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение июня-августа 2019 житель одного из сел Миргородского района насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении трех девочек.

На момент совершения преступления детям было пять, шесть и девять лет.

Установлено, что потерпевшие девочки были родственницами и проживали с родителями в доме по соседству со злоумышленником. Пользуясь их доверием, он заманивал детей в свой дом для совершения насилия. Иногда изнасилование происходило в их доме при отсутствии родителей.

О сексуальном насилии правоохранителей сообщили родители детей. В ходе досудебного расследования были проведены судебно-медицинская и психологическая экспертиза.

Сейчас фигурант находится под стражей, обвинительный акт в отношении него направлен в суд. Мужчине инкриминируют совершение сексуального насилия и изнасилование лиц, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 152 УК Украины).

