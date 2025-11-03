На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
Вранці 2 листопада в річці Бешка селища Нова Прага Олександрійського району виявили тіло жінки
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники вилучили з води та підняли на берег тіло загиблої жінки, 50-річної жительки Олександрії.
Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.
