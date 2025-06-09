Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
У понеділок, 9 червня, у Полтавській області буде чутно вибухи. В одному з районів регіону працюють сапери
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.
Влада закликала мешканців Полтавського району не панікувати.
"9 червня на території Зіньківської громади проводитимуть технічні вибухи. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! ", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101. Сапери знешкодили смертоносний боєприпас.
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