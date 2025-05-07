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На Полтавщині розслідують обставини ДТП. Водій вантажівки зіткнувся з мотоциклістом

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 7 травня близько 13:30 на вулиці Героїв України у місті Лохвиця. 39-річний водій вантажівки DAF зіткнувся з 40-річним водієм мотоциклу VIPER ZS110. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізували в тяжкому стані. Правоохоронці розпочали розслідування обставин та причин ДТП.

Нагадаємо, 6 травня в Києві сталась смертельна ДТП. Водій Daewoo Lanos зіткнувся з Volkswagen. Внаслідок ДТП 31-річний пасажир Volkswagen загинув на місці.