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23 квітня 2025, 15:36

На Полтавщині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені будинки

23 квітня 2025, 15:36
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок падіння уламків російських "Шахедів" пошкоджені будинки у Кременчуцькому районі

Про це передає RegioNews із посиланням на заступника голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

"У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено скління прилеглих будинків", – повідомив він.

Посадовець додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Полтаві продовжуються роботи з усунення наслідків масованої нічної атаки російських безпілотників.

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