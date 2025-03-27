На Сумщині прикордонники знищили російську "Герань-2"
Бійці 5 прикордонного загону 25 березня знищили на Сумщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Герань-2"
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Російську чортопхайку приземлили влучними пострілами зі стрілецької зброї", – зазначається у повідомленні.
Окрім цього, прикордонникам вдалося ліквідувати ще й 4 FPV-дрони, 3 з яких на оптоволокні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.
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