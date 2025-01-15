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Підозру за привласнення бюджетних коштів та їх легалізацію отримали посадовець міської ради Івано-Франківська та двоє його спільників

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та пресслужбу поліції, передає RegioNews.

Начальник одного з управлінь, не маючи відповідних розрахунків та не дотримуючись системи ціноутворень, на свій особистий розсуд склав та подав до фінансового управління запит щодо виділення додаткових коштів у сумі майже 1,5 мільйона гривень на облаштування зупинок громадського транспорту.

Надалі 38-річний посадовець змовився з 30-річною жителькою Івано-Франківська, щоб привласнити кошти, виділені на зупинки.

Жінка, не маючи практичного та теоретичного досвіду в будівництві, зареєструвала ФОП під відповідний КВЕД та уклала з посадовцем договір на облаштування зупинок.

Згідно з договором, всі роботи та матеріали повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів у будівництві. Однак впродовж червня–грудня 2023 року зупинки власноруч облаштовував 40-річний чоловік підприємниці. Він підбирав дешеві матеріали: фарби, труби, скло, щебінь на інше. В актах виконаних робіт вони зазначались за завищеними цінами.

Посадовець не здійснював належну перевірку вартості використаних матеріалів та підписував акти приймання виконаних робіт. Таким чином він та його спільники привласнили майже 600 тисяч гривень.

Під час обшуку у фігурантів вилучили документацію, мобільні телефони та інші речові докази.

Трьом зловмисникам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині директор фірми привласнив на ремонті дороги понад 3,5 млн грн.