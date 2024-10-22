В Одесі у школі під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчинка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагедія сталася в понеділок, 21 жовтня, вдень в одній із шкіл у Приморському районі Одеси

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України з попередньою приміткою "природня смерть".

Тіло дитини направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, на Хмельниччині 13-річний хлопчик опинився в реанімації після конфлікту в гімназії.