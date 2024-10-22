На Полтавщині п'яний водій збив на переході чотирьох дітей

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У місті Горішні Плавні на Полтавщині нетверезий водій здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх, двоє з них опинилися у лікарні

Про це повідомили у поліції у Полтавській області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 60-річний водій здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх пішоходів на пішохідному переході. Через це до лікарні госпіталізували 14-річних дівчину та хлопця для надання їм медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Ще двох постраждалих неповнолітніх пішоходів медики оглянули на місці.

Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня на трасі на Дніпропетровщині легковик Mitsubishi врізався в стелу, її частина впала на авто. Водій загинув.