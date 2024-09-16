У Полтаві в парку гілка дерева впала на дітей: госпіталізована 6-річна дівчинка
Інцидент стався у Полтаві 15 вересня близько 14:00 у парку "Перемога"
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та видання "Полтавщина".
Велика гілка впала на дитячий майданчик та поранила трьох дітей. У двох – подряпини, а 6-річна дівчинка отримала важкі травми голови. Її госпіталізували.
За даним фактом відкрита кримінальна справа за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.
Нагадаємо, 11 вересня на Одещині жінка впала з кручі. Постраждалу доставили до лікарні.
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