На Черкащині внаслідок масштабної лісової пожежі постраждали шестеро людей

фото: ДСНС

На Черкащині триває ліквідація лісової пожежі у селі Вергуни. Вогонь спалахнув вчора, 15 вересня, у першій половині дня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС У Черкаській області.

Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем. Вогонь швидко розповсюдився через сильний вітер.

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 20 гектарів.

До ліквідації пожежі залучено 14 одиниць техніки та пів сотні рятувальників.

Після початку пожежі за допомогою до медиків звернулися шестеро людей.

Нагадаємо, 9 вересня поблизу села Мар'янівка Вишгородського району на Київщині загорілася суха рослинність на відкритій території. Пожежники врятували від вогню цілий населений пункт.