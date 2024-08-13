У перинатальному центрі в Полтаві померло новонароджене немовля — мати звинувачує лікарів

скріншот із відео

В Полтавському обласному перинатальному центрі ведеться слідство щодо смерті новонародженого немовляти. На місці працюють правоохоронці, ведеться внутрішнє розслідування щодо медиків, які брали участь у пологах

Про це на брифінгу повідомив директор обласного департаменту охорони здоровʼя Віктор Лисак, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Посадовець зазначив, що породілля мала екстрагенітальну патологію, тож процес пологів визначали консиліумом лікарів. Після народження немовля перевели у відділення реанімації.

Він не став розголошувати деталей перебування матері в пологовому будинку та обставин, які могли спричинити загибель дитини, пояснивши, що досі триває внутрішнє службове та кримінальне розслідування.

На час слідства медичні документи вилучили з перинатального центру. З ними працюють судмедексперти.

Породілля Олена Потьомкіна розповіла, що до перинатального центру вона звернулася 5 серпня. Пологи за рекомендацією лікарів провели 7 серпня. Жінка просила медперсонал зробити кесарів розтин, оскільки мала попередні важкі пологи. За словами жінки лікарі бачили на УЗД, що плід мав вагу понад чотири кілограми, а також що на шиї дитини дві петлі пуповини, які могли спричинити задуху при пологах. Однак лікарі вирішили, що показань до кесаревого розтину немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині будуть судити лікарку, яку звинувачують у неналежному виконанні обов’язків, що призвели до смерті немовля.