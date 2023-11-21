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На Полтавщині поліцейські знайшли матір, яка викинула немовля на смітник
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21 листопада 2023, 17:45

На Полтавщині поліцейські знайшли матір, яка викинула немовля на смітник

21 листопада 2023, 17:45
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фото: поліція
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Поліцейські встановили особу матері новонародженої дитини, знайденої 19 листопада на смітнику у Глобиному Полтавської області

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує RegioNews.

Так, до поліції звернувся чоловік, який знайшов на звалищі немовля. Дитину госпіталізували до перинатального центру. Медики зʼясували, що це хлопчик вагою 2,500 кг і зростом 47 см.

"Поліцейські оперативно встановили 32-річну породіллю, яка не змогла пояснити, чому вона залишила свого сина на смітнику”, – зазначив Нєбитов.

Він додав, що жінка має ще 4 малолітніх дітей і, можливо, вона вирішила, що цей хлопчик для неї зайвий.

Зазначається, що з самого моменту народження малюк фактично бореться за своє життя.

"Сподіваюсь, у майбутньому він знайде гідних та люблячих батьків. Яким же інколи буває несправедливим цей світ! Яким же інколи буває несправедливим цей світ! Деякі родини роками мріють про немовля. Заради поповнення в сім’ї вдаються до суворих обмежень, лікування і навіть оперативного втручання. А деякі можуть просто викинути свою дитину на смітник,” – зазначив Нєбитов.

За замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жінці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Але, на жаль, цього покарання буде недостатньо для повного вирішення згаданої ситуації”, – підсумував очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі помер хлопчик віком 1 рік і 10 місяців, якому хотіли почистити карієс в одній з місцевих клінік.

Полтавська область дитина новонароджений немовля смітник



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