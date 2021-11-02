На Полтавщині виявили склад нелегального зберігання отруйних речовин

Фото: СБУ

У Полтавській області правоохоронці виявили на одному з державних підприємств регіону склад несанкціонованого зберігання отруйних речовин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

В ході проведення слідчих дій на території об’єкту, правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

орієнтовно 15 л прекурсорів,

майже 20 кг хімікатів невстановленого походження.

"Серед вилученого - токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Територію об’єкту було взято під посилену охорону.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття.