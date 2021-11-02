12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
09:13  02 ноября
В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
08:06  02 ноября
На Донбассе погиб боец ООС, зафиксировано 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 14:31 198

На Полтавщине обнаружили склад нелегального хранения отравляющих веществ

02 ноября 2021, 14:31 198
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области правоохранители обнаружили на одном из государственных предприятий региона склад несанкционированного хранения отравляющих веществ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе проведения следственных действий на территории объекта, правоохранители обнаружили:

  • большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
  • почти 700 единиц биологических агентов,
  • ориентировочно 15 л прекурсоров,
  • почти 20 кг химикатов неустановленного происхождения.

"Среди изъятого - токсины и биологические агенты, которые являются возбудителями острых инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Территория объекта была взята под усиленную охрану.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья.

СБУ экология Полтавская область лекарства склады

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram