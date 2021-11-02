На Полтавщине обнаружили склад нелегального хранения отравляющих веществ
В Полтавской области правоохранители обнаружили на одном из государственных предприятий региона склад несанкционированного хранения отравляющих веществ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе проведения следственных действий на территории объекта, правоохранители обнаружили:
- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
- почти 700 единиц биологических агентов,
- ориентировочно 15 л прекурсоров,
- почти 20 кг химикатов неустановленного происхождения.
"Среди изъятого - токсины и биологические агенты, которые являются возбудителями острых инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
Территория объекта была взята под усиленную охрану.
В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья.