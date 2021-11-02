На Полтавщине обнаружили склад нелегального хранения отравляющих веществ

Фото: СБУ

В Полтавской области правоохранители обнаружили на одном из государственных предприятий региона склад несанкционированного хранения отравляющих веществ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе проведения следственных действий на территории объекта, правоохранители обнаружили:

большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,

почти 700 единиц биологических агентов,

ориентировочно 15 л прекурсоров,

почти 20 кг химикатов неустановленного происхождения.

"Среди изъятого - токсины и биологические агенты, которые являются возбудителями острых инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Территория объекта была взята под усиленную охрану.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья.