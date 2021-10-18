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18 жовтня 2021, 11:50 45

Безпечний регіон: на Полтавщині створюють обласну систему відеоспостереження

18 жовтня 2021, 11:50 45
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"Безпечна Полтавщина" – це перша в області система централізованого відеоспостереження. Вона стане найбільшим проєктом із цифровізації регіону

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов у своєму офіційному Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Як буде влаштована система? На виїздах із великих міст і вздовж основних транспортних магістралей, наприклад, у Решетилівці, Хоролі, на трасі М-03, встановимо 42 відеовузли. На кожному з них – по три камери, які фіксуватимуть номери, марку й колір автівок, запам’ятовуватимуть їхній маршрут та будуть моніторити ситуацію довкола. Надалі кількість відеовузлів плануємо збільшувати", – розповів Олег Синєгубов.

Загалом система дає змогу попереджати й розкривати злочини незалежно від місця їх скоєння, удосконалювати антитерористичний захист, оперативно реагувати на надзвичайні події та координувати їхню ліквідацію. Наприклад, коли автомобіль тікає з місця аварії, правоохоронці бачать на камері номер автівки, вбивають у базу, вона одразу видає маршрут, яким рухалося або рухається в режимі реального часу авто.

"Правоохоронці, рятувальники й інші служби одночасно отримають "очі" по всій області. Система централізована, тому, крім відеовузлів, до неї зможуть доєднатися будь-які камери, які відповідатимуть необхідним технічним вимогам. Це, наприклад, камери територіальних громад, будь-яких установ й організацій або навіть камери, які встановлені на вашому будинку чи подвір’ї, – зазначив Олег Синєгубов. – Зараз усе відеоспостереження в області фактично працює порізно. Коли запустимо "Безпечну Полтавщину", вся інформація стікатиметься до моніторингових центрів у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області та в Полтавській ОДА. В перспективі ця система може інтегруватися до загальнонаціональної мережі безпеки, що дасть змогу об’єднати декілька областей в одну державну мережу".

Нині з-за кордону до України вже прибули сервери та софт, незабаром їх встановлюватимуть, також приїхали оглядові камери. Ще два види камер чекають протягом місяця.

"Безпечну Полтавщину" створюють коштом обласного бюджету. Реалізують проєкт у межах Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, яку голова Полтавської ОДА презентував на початку цього року.

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов відзвітував про свою діяльність. Відповідно до рейтингу Мінрегіону, Полтавська область утримує лідируючі позиції за економічними напрямками.

мер Олег Синєгубов Полтавська область камери

 
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