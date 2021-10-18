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18 октября 2021, 11:50 46

Безопасный регион: на Полтавщине создают областную систему видеонаблюдения

18 октября 2021, 11:50 46
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"Безопасная Полтавщина" – это первая в области система централизованного видеонаблюдения. Она станет крупнейшим проектом по цифровизации региона

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов в своем официальном Telegram-канале, передает RegioNews.

"Как будет устроена система? На выездах из крупных городов и вдоль основных транспортных магистралей, например, в Решетиловке, Хороле, на трассе М-03, установим 42 видеоузлы. На каждом из них – по три камеры, которые будут фиксировать номера, марку и цвет авто, будут запоминать их маршрут и будут мониторить ситуацию вокруг. В дальнейшем количество видеоузлов планируем увеличивать", - рассказал Олег Синегубов.

В целом система позволяет предупреждать и раскрывать преступления независимо от места их совершения, совершенствовать антитеррористическую защиту, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия и координировать их ликвидации. Например, когда автомобиль уезжает с места аварии, правоохранители видят в камере номер машины, вбивают в базу, она сразу выдает маршрут, по которому двигалось или движется в режиме реального времени авто.

"Правоохранители, спасатели и другие службы одновременно получат "глаза" по всей области. Система централизована, поэтому, кроме видеоузлов, к ней смогут присоединиться любые камеры, которые будут отвечать необходимым техническим требованиям. Это, например, камеры территориальных общин, любых учреждений и организаций или даже камеры, которые установлены на вашем доме или дворе, – отметил Олег Синегубов. - Сейчас все видеонаблюдение в области фактически работает порознь. Когда запустим "Безопасную Полтавщину", вся информация будет стекаться в мониторинговых центрах в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области и в Полтавской ОГА. В перспективе эта система может интегрироваться в общенациональную сеть безопасности, что позволит объединить несколько областей в одну государственную сеть".

Сейчас из заграницы в Украину уже прибыли серверы и софт, вскоре их будут устанавливать, также приехали обзорные камеры. Еще два вида камер ждут в течение месяца.

"Безопасную Полтавщину" создают за счет областного бюджета. Реализуют проект в рамках Стратегии развития области на 2021-2027 годы, которую председатель Полтавской ОГА презентовал в начале этого года.

Напомним, ранее председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов отчитался о своей деятельности. Согласно рейтингу Минрегиона, Полтавская область удерживает лидирующие позиции по экономическим направлениям.

мэр Олег Синегубов Полтавская область камеры

 
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