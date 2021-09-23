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23 вересня 2021, 11:59 116

На голову громади в Полтавській області відкрили справу за підробку документів на отримання 15 млн грн

23 вересня 2021, 11:59 116
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Фото: facebook.com/ReznikNikolay
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Полтавська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно голови Опішнянської громади на Полтавщині Миколи Різника. Посадовця звинувачують у підробці документів

У Полтавській обласній державній адміністрації з цього приводу заявили, що під час подачі проекту від громади, щоб отримати державне фінансування з фонду регіонального розвитку на ремонт школи, Різник підробив експертний звіт щодо розгляду кошторису. На рівні області, де проект проходив попередню оцінку, це помітили та звернулися до правоохоронців.

Експертний звіт, наданий Різником, за номером 1867 датовано 15 квітня 2020 року і підписаний відповідним експертом ТОВ "Центр експертизи" (місто Суми). Заявлена ​​вартість кошторисної частини – 14 мільйонів 300 тисяч гривень.

Коли в Полтавській ОДА запідозрили підробку, звернулися в той же сумський "Центр експертизи", де надали справжню копію експертного звіту №1867. Відразу впало в очі: у справжньому звіті вказані інша дата, інша назва проекту й інша кошторисна вартість.

Через підробку документів місцева школа в селищі Опішня залишилася без ремонту та фінансування, а діти – без теплих класів і нормальних умов навчання.

Полтавська обласна прокуратура завела справу за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Чиновнику загрожує великий штраф або обмеження волі до трьох років.

Зазначимо, в 2019 році Миколу Різника затримали у власному кабінеті на підозрі в отриманні хабаря. За версією слідства, глава Опішнянської громади нібито допомагав одному з підприємців отримати земельну ділянку за винагородження.

Полтава підробка

 
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