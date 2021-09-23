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23 сентября 2021, 11:59 120

На главу громады в Полтавской области завели дело за подделку документов на получение 15 млн грн

23 сентября 2021, 11:59 120
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Фото: facebook.com/ReznikNikolay
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Полтавская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении главы Опошнянской громады на Полтавщине Николая Резника. Чиновника обвиняют в подделке документов

В Полтавской областной государственной администрации по этому поводу заявили, что во время подачи проекта от громады, чтобы получить государственное финансирование из фонда регионального развития на ремонт школы, Резник подделал экспертный отчет о рассмотрении сметы. На уровне области, где проект проходил предварительную оценку, это заметили и обратились к правоохранителям.

Экспертный отчет, предоставленный Резником, за номером 1867 датирован 15 апреля 2020 года и подписан соответствующим экспертом ООО "Центр экспертизы" (город Сумы). Заявленная стоимость сметной части – 14 миллионов 300 тысяч гривен.

Когда в Полтавской ОГА заподозрили подделку, обратилась в тот же сумской "Центр экспертизы", где предоставили настоящую копию экспертного отчета №1867. Сразу бросилось в глаза: в настоящем отчете указаны другая дата, другое название проекта и другая сметная стоимость.

Из-за вероятной подделки документов местная школа в поселке Опошня осталась без ремонта и финансирования, а дети – без теплых классов и нормальных условий обучения.

Полтавская областная прокуратура завела дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, чиновнику грозит крупный штраф или ограничение свободы до трех лет.

Отметим, в 2019 году Николая Резника задержали в собственном кабинете на подозрении в получении взятки. По версии следствия, глава Опишнянской громады якобы помогал одному из предпринимателей получить земельный участок за взятку.

Полтава подделка

 
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