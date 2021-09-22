На Полтавщині голова ОТГ попався на підробці документів для отримання 15 млн грн

Під час подачі проєктів для відбору на фінансування з ДФРР голова Опішнянської територіальної громади Микола Різник підробив документи, щоб отримати гроші. Про це заявили в Полтавській ОДА і вже подали заяви в поліцію та прокуратуру

Попередній відбір проєктів для фінансування з ДФРР здійснює спеціальна регіональна комісія при обласній державній адміністрації. Завдання комісії перевірити всі документи, їхню відповідність до норм і в разі правильно оформленої заявки – допустити проєкт на розгляд до Мінрегіону. В іншому випадку – громаді проєкт повернуть назад.

У Полтавській ОДА повідомили, що цього року на щорічний відбір Опішнянська громада подала проєкт термомодернізації головного корпусу місцевої школи в Опішні. Документ підписаний головою громади Миколою Різником. Але під час перевірки документації виявили, що один з документів, а саме експертний звіт щодо розгляду кошторису, мав ознаки підробки.

Експертний звіт, наданий Різником, за номером 1867 датований 15 квітня 2020 року і підписаний відповідним експертом ТОВ "Центр експертизи" (місто Суми). Заявлена вартість кошторисної частини – 14 мільйонів 300 тисяч гривень.

Коли в Полтавській ОДА запідозрили підробку, звернулися в сумський "Центр експертизи", де надали справжню копію експертного звіту №1867 (нагадаємо, саме цей номер був вказаний в експертному звіті, представленим Миколою Різником). Відразу впало в очі: у дійсному звіті вказана інша дата – 24 лютого 2020 року, інша назва проєкту "Капітальний ремонт частини фасаду будівлі ДНЗ ясла-садок "Берізка" в Опішні та інша кошторисна вартість проєкту – 15 млн 100 тисяч гривень.

З огляду на очевидні нестикування – дату, різні назви об'єктів, ціна (вища, ніж заявлена ​​раніше) – Полтавська ОДА ухвалила рішення не допустити проєкт і ще в серпні звернулася до ГУ Національної поліції в Полтавській області та в Полтавську обласну прокуратуру для перевірки фактів можливого правопорушення.

Нагадаємо, в липні 2019 року Микола Різник був затриманий у власному кабінеті на підозрі в отриманні хабаря. За версією слідства, голова Опішнянської громади нібито допомагав одному з підприємців отримати земельну ділянку за хабар у розмірі 12 тисяч гривень.