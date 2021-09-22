На Полтавщине глава ОТГ попался на подделке документов для получения 15 млн грн

Во время подачи проектов для отбора на финансирование из ГФРР глава Опошнянской территориальной громады Полтавской области Николай Резник подделал документы, чтобы получить деньги. Об этом заявили в Полтавской ОГА и уже подали заявления в полицию и прокуратуру

Предварительный отбор проектов от громад для финансирования из ГФРР осуществляет специальная региональная комиссия при областной государственной администрации. Задача комиссии проверить все документы, их соответствие нормам и в случае правильно оформленной заявки допустить проект на рассмотрение в Минрегион. В ином случае – проект вернут назад громаде.

В Полтавской ОГА сообщили, что в этом году на ежегодный отбор Опошнянская громада подала проект термомодернизации главного корпуса местной школы в Опошне. Документ подписан главой громады Николаем Резником. Но во время проверки документации обнаружили, что один из документов, а именно экспертный отчет о рассмотрении сметы, имел признаки подделки.

Экспертный отчет, предоставленный Резником, за номером 1867 датирован 15 апреля 2020 года и подписан соответствующим экспертом ООО "Центр экспертизы" (город Сумы). Заявленная стоимость сметной части – 14 миллионов 300 тысяч гривен.

Когда в Полтавской ОГА заподозрили подделку, обратилась в тот же сумской "Центр экспертизы", где предоставили настоящую копию экспертного отчета №1867 (напомним, именно этот номер был указан в экспертном отчете, представленным Николаем Резником). Сразу бросилось в глаза: в настоящем отчете указаны другая дата – 24 февраля 2020 года, другое название проекта "Капитальный ремонт части фасада здания ДОУ ясли-сад "Березка" в Опошне и другая сметная стоимость проекта – 15 млн 100 тысяч гривен.

Видя явные несостыковки – дату, разные названия объектов, цена (выше, чем заявлена ранее) – Полтавская ОГА приняла решение не допустить проект Резника и еще в августе обратилась в ГУ Национальной полиции в Полтавской области и в Полтавскую областную прокуратуру для проверки фактов возможного правонарушения.

Напомним, в июле 2019 года Николай Резник был задержан в собственном кабинете на подозрении в получении взятки. По версии следствия, глава Опишнянской громады якобы помогал одному из предпринимателей получить земельный участок за взятку в 12 тысяч гривен.