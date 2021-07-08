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08 липня 2021, 10:02 386

Поліція Вінниччини затримала кримінального авторитета, який перебував у розшуку

08 липня 2021, 10:02 386
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Фото: Нацполіція
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У Вінницькій області правоохоронці затримали злочинця, який перебував в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

У поліції з’ясували, що іноземець розшукується Інтерполом за вчинення у себе на батьківщині особливо тяжких злочинів - зґвалтування із погрозою вбивства та розбою, поєднаного з насиллям та грабежу.

Міграційна поліція затримала небезпечного злочинця на підставі ухвали суду, винесеної за клопотанням прокуратури області.

Найближчим часом планується його передача правоохоронцям країни-ініціатора розшуку.

Нагадаємо, 25 червня "кримінального авторитета" зі списку РНБО примусово повернули до країни походження.

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