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23 июля 2021, 11:15 6

Криминального авторитета, попавшего под санкции вернули на Родину

23 июля 2021, 11:15 6
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Фото из открытых источников
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Управление Национальной полиции Полтавской области совместно с миграционной службой принудительно вернули «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО в страну происхождения.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Нацполіції

Отмечается, что 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области.

"В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. К санкционного списка попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за "заслуги" в криминальной среде был назначен "смотрящим" за одним из городов Полтавщины",- напоминают в полиции и добавляют, что на исполнение этого решения указанное лицо было возвращено в страну происхождения.

Кроме того "авторитету" был запрещен въезд в Украину.

Напомним, что в июле полиция Винничины задержала криминального авторитета, который находился в розыске

суд санкции СНБО запрет на въезд Уголовная ответственность

 
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