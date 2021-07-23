Криминального авторитета, попавшего под санкции вернули на Родину

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Управление Национальной полиции Полтавской области совместно с миграционной службой принудительно вернули «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО в страну происхождения.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Нацполіції

Отмечается, что 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области.

"В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. К санкционного списка попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за "заслуги" в криминальной среде был назначен "смотрящим" за одним из городов Полтавщины",- напоминают в полиции и добавляют, что на исполнение этого решения указанное лицо было возвращено в страну происхождения.

Кроме того "авторитету" был запрещен въезд в Украину.

Напомним, что в июле полиция Винничины задержала криминального авторитета, который находился в розыске