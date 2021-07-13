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13 июля 2021, 09:37 7

На мясокомбинате Полтавщины работники отравились неизвестным веществом

13 июля 2021, 09:37 7
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Фото из открытых источников
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В городе Глобино, что в Полтавской области, на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате пострадали 16 человек, пишет RegioNews.

Отмечается, что отравление произошло в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" - вследствие этого 14 работников были госпитализированы.

В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 человек - в состоянии средней степени тяжести, два человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, недавно на Львовщине люди массово отравились в ресторане.

Украина госпитализация отравление люди происшествия

 
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