На мясокомбинате Полтавщины работники отравились неизвестным веществом
В городе Глобино, что в Полтавской области, на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате пострадали 16 человек, пишет RegioNews.
Отмечается, что отравление произошло в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" - вследствие этого 14 работников были госпитализированы.
В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 человек - в состоянии средней степени тяжести, два человека от госпитализации отказались.
Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.
Напомним, недавно на Львовщине люди массово отравились в ресторане.
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