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12 березня 2021, 14:22 3

Лубенській РДА призначили нового очільника

12 березня 2021, 14:22 3
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Розпорядження №189/2021-рп підписав президент
Розпорядження №189/2021-рп підписав президент
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Лубенської державної адміністрації Сергія Сіряченка, який працював в адміністрації спочатку першим заступником голови, а згодом виконувачем обов’язків голови Лубенської РДА.

Документ опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.

Призначити Сіряченка Сергія Миколайовича головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області", - йдеться у розпорядженні.

Відомо, що до Сіряченка керівником райадміністрації був Олександр Циганенко, якого звільнили згідно з заявою, яку він подав.

Раніше повідомлялось, що Зеленський звільнив голів РДА на Полтавщині та Черкащині.

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