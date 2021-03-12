Лубенській РДА призначили нового очільника

Розпорядження №189/2021-рп підписав президент

Розпорядження №189/2021-рп підписав президент

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Лубенської державної адміністрації Сергія Сіряченка, який працював в адміністрації спочатку першим заступником голови, а згодом виконувачем обов’язків голови Лубенської РДА.

Документ опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.

Призначити Сіряченка Сергія Миколайовича головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області", - йдеться у розпорядженні.

Відомо, що до Сіряченка керівником райадміністрації був Олександр Циганенко, якого звільнили згідно з заявою, яку він подав.

Раніше повідомлялось, що Зеленський звільнив голів РДА на Полтавщині та Черкащині.