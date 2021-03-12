Лубенській РДА призначили нового очільника
Розпорядження №189/2021-рп підписав президент
Розпорядження №189/2021-рп підписав президент
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Лубенської державної адміністрації Сергія Сіряченка, який працював в адміністрації спочатку першим заступником голови, а згодом виконувачем обов’язків голови Лубенської РДА.
Документ опубліковано на сайті президента, передає RegioNews.
Призначити Сіряченка Сергія Миколайовича головою Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області", - йдеться у розпорядженні.
Відомо, що до Сіряченка керівником райадміністрації був Олександр Циганенко, якого звільнили згідно з заявою, яку він подав.
Раніше повідомлялось, що Зеленський звільнив голів РДА на Полтавщині та Черкащині.
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