Лубенской РГА назначили нового руководителя
Распоряжение №189/2021-рп подписал президент
Распоряжение №189/2021-рп подписал президент
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Лубенской государственной администрации Сергея Сиряченко, который работал в администрации сначала первым заместителем председателя, а впоследствии исполняющим обязанности главы Лубенской РГА.
Документ опубликован на сайте президента, передает RegioNews.
Назначить Сиряченко Сергея Николаевича главой Лубенской районной государственной администрации Полтавской области", - говорится в распоряжении.
Известно, что до Сиряченко руководителем райадминистрации был Александр Цыганенко, которого уволили согласно заявлению, которое он подал.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав РГА на Полтавщине и Черкащине.
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