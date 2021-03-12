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12 марта 2021, 14:22 304

Лубенской РГА назначили нового руководителя

12 марта 2021, 14:22 304
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Распоряжение №189/2021-рп подписал президент
Распоряжение №189/2021-рп подписал президент
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Лубенской государственной администрации Сергея Сиряченко, который работал в администрации сначала первым заместителем председателя, а впоследствии исполняющим обязанности главы Лубенской РГА.

Документ опубликован на сайте президента, передает RegioNews.

Назначить Сиряченко Сергея Николаевича главой Лубенской районной государственной администрации Полтавской области", - говорится в распоряжении.

Известно, что до Сиряченко руководителем райадминистрации был Александр Цыганенко, которого уволили согласно заявлению, которое он подал.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав РГА на Полтавщине и Черкащине.

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