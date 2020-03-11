На Полтавщині депутати "пішли" мера-корупціонера разом із заступниками
Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного
Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного
Як повідомили RegioNews у міськраді, "за" відповідне рішення проголосували 23 з 24 зареєстрованих депутатів.
Як зазначається, також депутати прийняли рішення "Про розпуск виконавчого комітету Карлівської міської ради сьомого скликання", "Про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів" та "Про звільнення першого заступника міського голови".
Зазначимо, припинити повноваження Наконечного намагалися неодноразово. Взимку 2015 року указом президента України його звільнили з посади через обвинувачення судом у корупційному правопорушенні. Нині причиною недовіри Наконечному стали підозри у розтраті бюджетних коштів та інші порушення.
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