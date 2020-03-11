На Полтавщині депутати "пішли" мера-корупціонера разом із заступниками

Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного

Фото: karlivka-mrada.gov.ua

Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного

Як повідомили RegioNews у міськраді, "за" відповідне рішення проголосували 23 з 24 зареєстрованих депутатів.

Як зазначається, також депутати прийняли рішення "Про розпуск виконавчого комітету Карлівської міської ради сьомого скликання", "Про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів" та "Про звільнення першого заступника міського голови".

Зазначимо, припинити повноваження Наконечного намагалися неодноразово. Взимку 2015 року указом президента України його звільнили з посади через обвинувачення судом у корупційному правопорушенні. Нині причиною недовіри Наконечному стали підозри у розтраті бюджетних коштів та інші порушення.