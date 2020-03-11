11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
09:05  11 березня
Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ - Шмигаль
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 09:31 12

На Полтавщині депутати "пішли" мера-корупціонера разом із заступниками

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 09:31 12
Читайте также на русском языке
Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного
Фото: karlivka-mrada.gov.ua
Депутати Карлівської міської ради сьомого скликання проголосували на позачерговій сесії 10 березня за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Наконечного

Як повідомили RegioNews у міськраді, "за" відповідне рішення проголосували 23 з 24 зареєстрованих депутатів.

Як зазначається, також депутати прийняли рішення "Про розпуск виконавчого комітету Карлівської міської ради сьомого скликання", "Про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів" та "Про звільнення першого заступника міського голови".

Зазначимо, припинити повноваження Наконечного намагалися неодноразово. Взимку 2015 року указом президента України його звільнили з посади через обвинувачення судом у корупційному правопорушенні. Нині причиною недовіри Наконечному стали підозри у розтраті бюджетних коштів та інші порушення.


Полтава депутаты мер
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 11:45
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
08 березня 2020, 18:58
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »