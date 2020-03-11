На Полтавщине депутаты "ушли" мэра-коррупционера вместе с замами
Депутаты Карловского городского совета седьмого созыва проголосовали на внеочередной сессии 10 марта за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Наконечного
Депутаты Карловского городского совета седьмого созыва проголосовали на внеочередной сессии 10 марта за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Наконечного
Как сообщили RegioNews в горсовете, "за" соответствующее решение проголосовали 23 из 24 зарегистрированных депутатов.
Как отмечается, также депутаты приняли решение "О роспуске исполнительного комитета Карловского городского совета седьмого созыва", "Об освобождении заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов" и "Об освобождении первого заместителя городского головы".
Отметим, прекратить полномочия Наконечного пытались неоднократно. Зимой 2015 года указом президента Украины его освободили от должности из-за обвинений судом в коррупционном правонарушении. Сейчас причиной недоверия Наконечному стали подозрения в растрате бюджетных средств и другие нарушения.
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