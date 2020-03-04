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04 березня 2020, 09:50 4

На Буковині із неблагополучної сім’ї вилучили десять дітей

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04 березня 2020, 09:50 4
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В одному з сіл Сторожинецького району поліцейські вилучили із неблагополучної родини 10 малолітніх дітей. На п'яних батьків склали адмінпротоколи, а дітей забрали до лікарні
Фото: ювенальна превенція Нацполіції в Чернівецькій області
В одному з сіл Сторожинецького району поліцейські вилучили із неблагополучної родини 10 малолітніх дітей. На п'яних батьків склали адмінпротоколи, а дітей забрали до лікарні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ювенальна превенція ГУНП в Чернівецькій області, пише RegioNews.

"Працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей вилучили 10 малолітніх дітей і тимчасово помістили їх до лікарні. В одному із сіл Сторожинецького району Чернівецької області правоохоронці виявили неблагополучну родину: безробітна жінка та чоловік проживала в соціальному житлі, яке надала сільська рада, разом із своїми десятьма неповнолітніми дітьми (самий старший 2006 року народження, а самі менші – 2016)", - йдеться у повідомленні.

У СТОРОЖИНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ 10 ДІТЕЙ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЇ РОДИНИ… У...

Опубліковано Ювенальна превенція ГУНП в Чернівецькій області Вівторок, 3 березня 2020 р.

Після перевірки поліцейські спільно з соцслужбами виявили порушення санітарних умов в будинку, занедбаних дітей та батьків, які знаходилися в стані алкогольного сп’яніння.

"Враховуючи те, що така обстановка несе загрозу для здоров’я та в цілому для життя дітей, було прийнято рішення про вилучення дітей з родини, з подальшим поміщенням їх у медичну установу. Стосовно горе-батьків складено адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - додали у поліції.


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