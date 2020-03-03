Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінки у Facebook голови МОЗ та журналіста Олександра Махова.
"За ці дні настільний теніс став найулюбленішим видом спорту в "Нових Санжарах". В нас навіть відбувся перший міжнародний турнір в умовах обсервації", - написала Скалецька.
У свою чергу Махов повідомив, що у турнірі взяли участь близько 20 гравців. Переміг Олександр Кустенко із Маріуполя, який отримав медаль та кубок від Львівської обласної федерації настільного тенісу.
Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019.
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