Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницы в Facebook главы Минздрава и журналиста Александра Махова.
"За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в" Новых Санжарах ". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях наблюдения", - написала Скалецкая.
В свою очередь Махов сообщил, что в турнире приняли участие около 20 игроков. Победил Александр Кустенко из Мариуполя, который получил медаль и кубок от Львовской областной федерации настольного тенниса.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех ъездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.
Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, по состоянию на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019.
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