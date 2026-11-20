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Президент США Дональд Трамп заявил, что попадавшие на территорию Польши российские беспилотники и ракеты запускались якобы ошибочно. В то же время, американский лидер снова высказался о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным

Об этом Трамп сказал в телефонном интервью Fox News, комментируя критику в свой адрес из-за отношения к российскому президенту, передает RegioNews .

"Путин запускал дроны по Польше, а также несколько небольших ракет - ошибочно", - заявил президент США.

Он также прокомментировал свои отношения с польским премьер-министром Дональдом Туском, отметив, что поддерживал его кандидатуру.

"Я ничего не могу с этим поделать. Я давно его знаю. Да, хорошо. Мне нравится польский премьер-министр. Не забывайте, что я поддержал его кандидатуру", - сказал Трамп.

По словам американского президента, именно его поддержка якобы помогла Туску победить на выборах, хотя сначала тот занимал десятое место.

"Итак, знаете, он был на десятом месте, а теперь это отличный парень", - добавил Трамп.

Также президент США сообщил, что во время запланированной пресс-конференции расскажет о результатах своей поездки в Китай. Он назвал ее беспрецедентной и заявил, что американская пресса хорошо освещала этот визит.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Было известно, что погибли три человека