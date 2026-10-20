Зеленський назвав три ключові теми розмови з Рубіо

Фото: Офіс Президента

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

Сторони обговорили три ключові питання:

постачання перехоплювачів для протидії балістичним ракетам,

раннє попередження про російські балістичні атаки,

відновлення роботи Starlink/Starshield.

За словами президента України, ці питання мають критичне значення для захисту життя людей.

Зеленський подякував Рубіо за готовність допомогти та чітку позицію. Також сторони домовилися найближчим часом знову зв’язатися для обміну актуальною інформацією.

Президент наголосив, що переговори відбуваються на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни та припинення вбивств людей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував підхід Володимира Зеленського до завершення війни та заявив, що Україна могла раніше домовитися про вигідніші умови миру. Він також наголосив, що Сполучені Штати надали Києву значну допомогу, однак, за його словами, не отримали нічого натомість.

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