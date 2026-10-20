Зеленский назвал три ключевых темы разговора с Рубио
Владимир Зеленский провел предметный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио
Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.
Стороны обсудили три ключевых вопроса:
- снабжение перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам,
- раннее предупреждение о российских баллистических атаках,
- возобновление работы Starlink/Starshield.
По словам президента Украины, эти вопросы имеют критическое значение для защиты жизни людей.
Зеленский поблагодарил Рубио за готовность помочь и четкую позицию. Также стороны договорились в ближайшее время снова связаться по обмену актуальной информацией.
Президент подчеркнул, что переговоры проходят на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на завершение войны и прекращение убийств людей.
Напомним, президент США Дональд Трамп подверг критике подход Владимира Зеленского к завершению войны и заявил, что Украина могла раньше договориться о более выгодных условиях мира. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали Киеву значительную помощь, однако, по его словам, ничего не получили.
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