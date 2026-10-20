Фото: ОВА

Вдень 20 жовтня ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя, поціливши по складському приміщенню

Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару постраждали три людини: двоє чоловіків та жінка. Зокрема, 38-річний чоловік отримав поранення руки – медики надали йому допомогу на місці. Ще одного постраждалого 44-річного чоловіка з травмою ока госпіталізували. 53-річна жінка отримала уламкову травму.

Зазначається, що пожежі після влучання не було.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня та зранку ворог завдав удари по енергетичних об'єктах у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання.