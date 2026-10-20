08:12  20 жовтня
Російська атака на Хмельниччині пошкодила церкву та дзвіницю
12:27  20 жовтня
На трасі Київ – Одеса після атаки перекрили рух: як об’їхати
12:19  20 жовтня
В Одесі вантажний потяг наїхав на чоловіка: він втратив руку
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2026, 13:13

Атака дронів на Волинь: пошкоджено СТО, стоянку вантажівок і склад "Епіцентру"

20 жовтня 2026, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Волині
Читайте также
на русском языке

У ніч на 20 жовтня ворог спрямував на Волинь близько 15 ударних безпілотників типу "Шахед". Найбільше від ворожої атаки постраждав Ковель. Загиблих і травмованих немає

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Російські війська фактично щогодини спрямовували на Волинь ударні безпілотники. Частина дронів згодом вийшла в повітряний простір Львівської області.

Основною ціллю ворога, як і в попередні дні, залишалися об’єкти електроенергетики та цивільна інфраструктура.

У Ковелі зафіксували пошкодження кількох об’єктів. Зокрема, постраждали:

  • приватна станція технічного обслуговування автомобілів;
  • стоянка вантажівок із напівпричепами;
  • складські приміщення на території "Епіцентру".

Попри інтенсивність нічної атаки, за попередньою інформацією, на Волині немає загиблих і травмованих.

Октім того, вчора ввечері внаслідок російського удару на Ковельщині виникла пожежа на території автотранспортного підприємства. Рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, також обійшлося без постраждалих.

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та берегти себе.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Волинська область Епіцентр пошкодження російська армія СТО шахеди
На Рівненщині після російських атак знеструмлено багато населених пунктів
20 жовтня 2026, 11:56
РФ атакувала енергооб'єкти у семи регіонах: є нові знеструмлення
20 жовтня 2026, 11:20
Росіяни завдали удару по адмінбудівлі на Одещині
20 жовтня 2026, 10:58
Всі новини »
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Інвестиційна курортна нерухомість у Львівських Карпатах: як оцінити локацію, інфраструктуру та модель управління
20 жовтня 2026, 15:25
"Конверти" для депутатів: ЦПК вимагає відкрити справу проти Арахамії
20 жовтня 2026, 15:01
На Прикарпатті іномарка вилетіла в кювет: водій та пасажир не вижили
20 жовтня 2026, 14:55
На Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини
20 жовтня 2026, 14:40
У передмісті Дніпра після атаки РФ на склади знайшли тіла двох людей
20 жовтня 2026, 14:29
На Рівненщині РФ атакували торговий центр: є поранені
20 жовтня 2026, 13:54
У Києві двоє рецидивістів планували підірвати будівлі ТЦК на замовлення РФ
20 жовтня 2026, 13:37
Зеленський назвав три ключові теми розмови з Рубіо
20 жовтня 2026, 13:31
Росіяни вдарили по складу у Запоріжжі: є постраждалі
20 жовтня 2026, 12:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Валерій Чалий
Всі блоги »