Атака дронів на Волинь: пошкоджено СТО, стоянку вантажівок і склад "Епіцентру"

Фото: ДСНС Волині

У ніч на 20 жовтня ворог спрямував на Волинь близько 15 ударних безпілотників типу "Шахед". Найбільше від ворожої атаки постраждав Ковель. Загиблих і травмованих немає

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Російські війська фактично щогодини спрямовували на Волинь ударні безпілотники. Частина дронів згодом вийшла в повітряний простір Львівської області.

Основною ціллю ворога, як і в попередні дні, залишалися об’єкти електроенергетики та цивільна інфраструктура.

У Ковелі зафіксували пошкодження кількох об’єктів. Зокрема, постраждали:

приватна станція технічного обслуговування автомобілів;

стоянка вантажівок із напівпричепами;

складські приміщення на території "Епіцентру".

Попри інтенсивність нічної атаки, за попередньою інформацією, на Волині немає загиблих і травмованих.

Октім того, вчора ввечері внаслідок російського удару на Ковельщині виникла пожежа на території автотранспортного підприємства. Рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, також обійшлося без постраждалих.

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та берегти себе.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.