Зеленский не должен участвовать в следующих выборах: так считает 53% украинцев – КМИС

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Киевский международный институт социологии провел опрос о предстоящих выборах. Они поинтересовались у украинцев, должен ли действующий президент Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает RegioNews.

53% респондентов заявили, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком. При этом 42% граждан полагают, что он должен баллотироваться на следующих выборах.

На вопрос о том, в каком направлении развиваются дела в Украине, 45% ответили, что скорее или безусловно в неправильном. Считается, что в правильном – 40%.

Также украинцев спросили, какие чувства у них есть к власти. 44% ответили о разочаровании, еще 33% сказали о стыде.

Напомним, ранее депутат Ярослав Железняк опубликовал хронологию публичных заявлений президента Владимира Зеленского по поводу проведения выборов в Украине.